В КСИР подтвердили, что обнаружен источник тепла при поиске вертолёта Раиси
Press TV: в КСИР подтвердили, что в ходе поисков Раиси обнаружен источник тепла
Тегеран, 20 мая, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Источник тепла обнаружен 20 мая в районе поисков вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.
Об этом сообщило иранское информационное агентство Press TV. Тепловой след удалось заметить с помощью беспилотника. По словам Салами, предположительно, в указанном месте может находиться воздушное судно, которое совершило жесткую посадку.
Генерал-лейтенант отметил, что туда направились спасательные отряды.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Поиски воздушного судна ведутся в горной труднодоступной местности, что затрудняет операцию.
Помимо спасателей, вертолёт ищут также силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, для обнаружения судна Турция направила свой ударный беспилотник Akıncı в район ЧП.
Агентство Fars утверждает, что с пассажирами вертолёта, в котором летел Раиси, выходили на связь несколько раз.
Президент России Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с ЧП в Иране. Он также поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить в республику группу спасателей, которые будут содействовать поиску.
Раиси перед ЧП встретился на границе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также планировал отправиться 19 мая в Армению, но в последний момент отменил визит.