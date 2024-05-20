Тегеран, 20 мая, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Источник тепла обнаружен 20 мая в районе поисков вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

Кадр из видео

Об этом сообщило иранское информационное агентство Press TV. Тепловой след удалось заметить с помощью беспилотника. По словам Салами, предположительно, в указанном месте может находиться воздушное судно, которое совершило жесткую посадку.

Генерал-лейтенант отметил, что туда направились спасательные отряды.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы Ирана с Азербайджаном. Поиски воздушного судна ведутся в горной труднодоступной местности, что затрудняет операцию.

Помимо спасателей, вертолёт ищут также силы полиции, армии, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, для обнаружения судна Турция направила свой ударный беспилотник Akıncı в район ЧП.

Агентство Fars утверждает, что с пассажирами вертолёта, в котором летел Раиси, выходили на связь несколько раз.

Президент России Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с ЧП в Иране. Он также поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить в республику группу спасателей, которые будут содействовать поиску.

Раиси перед ЧП встретился на границе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он также планировал отправиться 19 мая в Армению, но в последний момент отменил визит.