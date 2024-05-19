Тегеран, 20 мая, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı, который Турция направила для поиска вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, вошёл в иранское воздушное пространство

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Такая информация следует из данных портала Flightradar24. Воздушное судно с иранским лидером совершило 19 мая жесткую посадку в горной труднодоступной местности.

Akıncı достиг провинции Верзеган, где произошло ЧП. Турция, помимо БПЛА, направила на помощь Ирану группу альпинистов и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил иранскому вице-президенту Мохаммаду Мохберу о том, что российский лидер Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси. По его словам, Путин сразу же после информации о ЧП поручил пригласить посла Ирана в Москве Казема Джалали и объявить о готовности Москвы оказать Тегерану любую помощь в поисках воздушного судна.

Ранее агентство Fars проинформировало о том, что поисковой группе удалось установить контакт с пассажирами вертолёта, в котором находился Раиси. С ними выходили на связь несколько раз.

При этом оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг появившиеся данные о том, что вертолёт обнаружили. Власти назвали туман предварительной причиной ЧП.