Белгород, 19 мая, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером, 19 мая, уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над территорией Белгородской области около 22:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в небе над регионом одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и трёх украинских беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье Вооружённые силы Украины обстреляли Ржевку и Шебекино в Шебекинском городском округе. В результате террористической атаки, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали тринадцать человек, в том числе трое детей.

Кроме того, 19 мая в Белгороде от взрыва беспилотника пострадала 11-летняя девочка. Дрон влетел в окно квартиры, и осколки ранили игравшего во дворе ребёнка. Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценили её состояние как средней степени тяжести.