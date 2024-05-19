Москва, 19 мая, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Россия готова оказать необходимую помощь в поиске вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси и расследовании причин произошедшего. Об этом 19 мая заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Кадр из видео

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолёта, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси», — приводит её слова телеканал РЕН ТВ.

Дипломат отметила, что Москва искренне надеется, что все находившиеся на борту вертолёта живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Раиси совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

В составе кортежа Раиси было три вертолёта, два из которых благополучно достигли пункта назначения, сообщило агентство Tasnim.

Позднее появилась информация о том, что спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.

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Глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил подключить к поискам президента все силы армии, Корпуса стражей Исламской революции и полиции. Глава иранского отделения Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что одна из групп спасателей добралась до предполагаемого места происшествия.