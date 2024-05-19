Тегеран, 19 мая, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В составе кортежа президента Ирана Ибрагима Раиси было три вертолёта, два из них благополучно достигли пункта назначения. Об этом 19 мая сообщило агентство Tasnim.

MOD Russia/Global Look Press

«В колонне Раиси было три вертолёта, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения», — говорится в публикации.

Уточняется, что на борту одного из трёх вертолетов находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раисисовершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Работу спасателей затрудняют суровые погодные условия и сильный туман.

Агентство Mehr позднее сообщило, что Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.