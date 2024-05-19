Два вертолёта из кортежа президента Ирана добрались до места назначения
Тегеран, 19 мая, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В составе кортежа президента Ирана Ибрагима Раиси было три вертолёта, два из них благополучно достигли пункта назначения. Об этом 19 мая сообщило агентство Tasnim.
«В колонне Раиси было три вертолёта, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения», — говорится в публикации.
Уточняется, что на борту одного из трёх вертолетов находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.
Как передавало ИА Регнум, вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раисисовершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Работу спасателей затрудняют суровые погодные условия и сильный туман.
Агентство Mehr позднее сообщило, что Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.