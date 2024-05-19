Тегеран, 19 мая, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Спасательные отряды добрались до района, где совершил жёсткую посадку вертолёт президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщило 19 мая агентство IRNA.

Olga Sokolova/Global Look Press

«Направили 20 спасательных групп и беспилотники», — уточнил корреспондент.

Спасательные бригады прибыли на место примерно через час после того, как им сообщили о происшествии. Из-за сложной местности и плохих погодных условий проведение поисково-спасательные операции затрудняется. Из-за сильного тумана использовать вертолёты для поисков не представляется возможным.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Инцидент произошёл у города Верзеган, недалеко от границы с Азербайджаном.

Всего в составе авиагруппы было три воздушных судна, два вертолёта добрались до пункта назначения штатно. Причину жёсткой посадки вертолёта с иранским лидером пока не установили.

Президент отправился в провинцию Восточный Азербайджан, чтобы принять участие в торжественном открытии плотины на реке Аракс.