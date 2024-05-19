Белгород, 19 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Над Белгородской областью российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, сообщило 19 мая Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российскую территорию, применяя дроны самолётного типа. Российские военные пресекли атаку в районе четырёх часов дня.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ранее проинформировало о нескольких попытках ВСУ атаковать дронам территорию России. В Белгородской области один беспилотник самолётного типа сбили в 07:40 мск, ещё один — в районе двух часов дня. Кроме того, ещё один дрон ВСУ уничтожили над регионом ночью.

Губернатор Вячеслав Гладков 19 мая сообщил днём о последствиях атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Он рассказал, что в Новооскольском городском округе в селе Малое Городище после атаки загорелась кровля храма Сергия Радонежского.