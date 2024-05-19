Белгород, 19 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Белгородской области после атаки со стороны Вооружённых сил Украины загорелась кровля храма, построенного более века назад. Об этом 19 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

kultura-novosk.ru Храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе атаковали село Малое Городище в Новооскольском городском округе.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его (беспилотника. ― Прим. ред.) падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище построили в 1907 году. Ранее на территории села действовала деревянная церковь, освящённая в 1806 году. Долгое время храм находился в полуразрушенном состоянии, однако в 2010 году его полностью восстановили, 4 ноября того же года его открыли для прихожан. Он является памятником архитектуры.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны утром 19 мая сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. По данным Минобороны, киевский режим пытался атаковать российскую территорию дроном самолётного типа. Эту попытку российские военные пресекли в 07:40 мск.

Всего за ночь российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией страны 61 украинский дрон. Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, над Краснодарским краем 57 и над Крымом один БПЛА.

Гладков сообщил, что после падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области вспыхнул пожар площадью 140 кв. м. Украинский дрон сбили силы ПВО. Из-за падения его фрагментов также получил повреждения автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.

По данным губернатора, в результате случившегося никто не пострадал. Возгорание потушила добровольная пожарная дружина.