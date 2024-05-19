Москва, 19 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило 19 мая Министерство обороны.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявило ведомство.

Силы ПВО около 14.00 мск пресекли попытку украинских сил устроить террористическую атаку на российскую территорию c использованием дрона самолётного типа.

Как сообщало 19 мая ИА Регнум, российские военные в ночь с 18 на 19 мая уничтожили и перехватили 61 украинский дрон в трёх российских регионах. Так, по данным оборонного ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Утром 19 мая Минобороны сообщило об уничтожении ещё одного дрона ВСУ над областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 19 мая, что кровля храма, построенного более века назад, загорелась после атаки со стороны ВСУ. Украинские военные с помощью дрона-камикадзе атаковали село Малое Городище в Новооскольском городском округе.