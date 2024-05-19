Белгород, 19 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 19 мая сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны.

Николай Гынгазов/ТАСС

Уточняется, что киевский режим пытался атаковать российскую территорию дроном самолётного типа. Эту попытку российские военные пресекли в 07:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром 19 мая проинформировало о том, что за ночь российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией страны 61 украинский дрон.

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, над Краснодарским краем — 57 и над Крымом — один БПЛА. Кроме того, над территорией Крыма силы ПВО сбили за ночь девять оперативно-тактических ракет ATACMS.