Берлин, 16 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Применение немецких крылатых ракет Taurus по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила 16 марта депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт в интервью изданию Rheinische Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта», — заявила она, отвечая на вопрос о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus.

Политик также отметила, что конфликт на Украине связан не с самим её существованием, а с её потенциальным вступлением в НАТО. Вагенкнехт полагает, что если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то страна может потерять еще больше территорий.

Как передавало ИА Регнум, бундестаг 14 марта проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, поддержала идею главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. В частности, он заявлял, что передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.

Немецкий генерал Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche отметил, что никакое западное оружие не сможет помешать России достичь целей специальной военной операции. Также военный заявил, что необходимо избежать поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus, поскольку их применение могло бы вылиться в катастрофу для Германии и привести к прямому столкновению с Россией.