Берлин, 14 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. Голосование прошло 14 марта.

Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала идею главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.

8 марта Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии с поставками Taurus Украине. По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.