Берлин, 19 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в стране дискуссии о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Он заявил об этом в ходе выступления на конференции Europe 2024 в Берлине, которое транслировало издание Handelsblatt.

Global Look Press

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее. По крайней мере, речь о тех, что доступны общественности», — сказал он.

Глава немецкого правительства напомнил, что Берлин уже передал или запланировал военную помощь Киеву в размере 28 млрд евро, что, по его словам, значительно больше, чем у других стран ЕС.

«И потом начинаются такие дебаты. Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают», — пояснил Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что жители страны опасаются необдуманных политических требований, и он гордится тем, что «его не впечатляют» подобные призывы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта из данных опроса института Insa стало известно, что у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольца и «Альтернативы для Германии» (АдГ)в последние месяцы вырос рейтинг. Отмечалось, что это произошло на фоне мирной риторики в отношении конфликта на Украине и возможности передачи Киеву Taurus. Опрос проводили с 15 по 18 марта, в нём приняли участие две тысячи совершеннолетних жителей Германии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Шольц 2 марта заявил, что немецкая сторона объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы, а 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву ракет Taurus.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что в России хорошо относятся к Германии, однако немецкие власти совершают много ошибок. Он также посчитал запредельной ситуацию, при которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают возможность ракетного удара по Крымскому мосту.