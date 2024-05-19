Захарова назвала Грузию местом под «новую Новую Каледонию» для Макрона
Москва, 19 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на День независимости Грузии как попытку спешно найти место под «новую Новую Каледонию».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила французского лидера принять участие в праздновании 26 мая. Она назвала приглашение европейского президента окончательным освобождением от «советского ига и российского влияния».
«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — написала Захарова в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, беспорядки в Новой Каледонии начались 13 мая. Тогда в городе Нумеа прошла акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки, из-за чего в стране ввели комендантский час.
Законопроект предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки. В рамках этого соглашения Новая Каледония получила более высокую степень автономии.
Из-за беспорядков Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности. 16 мая Франция ввела войска в Новую Каледонию, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта. Премьер-министр французов Габриэль Атталь уточнил, что запрос на подкрепление вооружёнными силами сделал верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран.