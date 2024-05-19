Москва, 19 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на День независимости Грузии как попытку спешно найти место под «новую Новую Каледонию».

Sputnik/РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила французского лидера принять участие в праздновании 26 мая. Она назвала приглашение европейского президента окончательным освобождением от «советского ига и российского влияния».

«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, беспорядки в Новой Каледонии начались 13 мая. Тогда в городе Нумеа прошла акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки, из-за чего в стране ввели комендантский час.

Законопроект предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки. В рамках этого соглашения Новая Каледония получила более высокую степень автономии.

Из-за беспорядков Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности. 16 мая Франция ввела войска в Новую Каледонию, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта. Премьер-министр французов Габриэль Атталь уточнил, что запрос на подкрепление вооружёнными силами сделал верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран.