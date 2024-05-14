Нумеа, Франция, 14 мая, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Комендантский час постановил ввести верховный комиссариат Французской Республики в столице особого административно-территориального образования страны Новой Каледонии городе Нумеа в связи со вспышкой насилия. Об этом 13 мая сообщается в заявлении верховного комиссариата в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

«Начиная с 18:00 (10:00 мск. — Ред.) вторника 14 мая до 06:00 часов 15 мая (22:00 мск 14 мая. — Ред.) на территории агломерации Нумеа вводится комендантский час; он может быть продлен по мере необходимости», — поясняется в заявлении.

На территории агломерации Нумеа запрещены любые собрания, а на всей территории Новой Каледонии введён запрет на ношение и перевозку оружия, а также на продажу алкоголя.

Как сообщил телеканал 1ère, 13 мая в Нумеа состоялась акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки.

Участники беспорядков грабили магазины, автосалоны, аптеки и поджигали здания, а также автомобили. По предварительным данным, пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Задержаны как минимум 36 человек.

Законопроект, который стал причиной для протестных акций, предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки. В рамках этого соглашения Новая Каледония получила более высокую степень автономии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семеро полицейских в Париже, участвовавших в оцеплении во время манифестации 1 мая, пострадали от взрыва «агробомбы», брошенной в них хулиганами. Всех пострадавших госпитализировали. Всего во Франции 1 мая прошли 340 акций, в них приняли участие около 200 тыс. человек, из них 50 тыс. — в Париже.

В ходе первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки, участники акции начали громить витрины, автобусные остановки и бросать в полицейских петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. Силовики после этого стали оттеснять нарушителей, применяя дубинки.