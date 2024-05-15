Париж, 16 мая, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Войска в Новую Каледонию ввели власти Франции из-за погромов на острове. Об этом 15 мая сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь в ходе кризисного совещания министров, которое транслировал телеканал BFMTV.

(сс) Thomas CUELHO Новая Каледония

«Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», — заявил Атталь.

Как уточнил премьер-министр, запрос на подкрепление вооружёнными силами сделал верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Кроме того, он распорядился заблокировать на территории острова доступ к соцсети TikTok.

По словам Атталя, подкрепление вооруженными силами запросил верховный комиссар. Он же распорядился заблокировать на острове доступ к соцсети. С 20:00 по времени Парижа в Новой Каледонии действует режим чрезвычайной ситуации. Как указал официальный представитель кабмина Франции Приски Тевено, действие режима ЧС продлится 12 дней.

Также сообщается, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился заключить под домашний арест двух сторонников независимости Новой Каледонии, организаторов протестов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон собрал заседание Совета национальной обороны и безопасности в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии.

Верховный комиссариат Франции в столице Новой Каледонии городе Нумеа постановил ввести комендантский час в связи со вспышкой насилия. В агломерации Нумеа запретили любые собрания, а на всей территории Новой Каледонии ввели запрет на ношение и перевозку оружия, а также на продажу алкоголя.

13 мая мирная демонстрация в Нумеа против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах, переросла в погромы. Злоумышленники сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. Пострадали сотни человек, в том числе десятки силовиков. Задержали как минимум 36 человек.

Митинги организовали представители коренного населения из народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки.