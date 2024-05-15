Париж, 15 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии — заморской территории в Тихом океане. Об этом 15 мая сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что в связи с заседанием совета Макрон перенёс еженедельное заседание совета министров. Кроме того, из-за изменений в графике он также отменил поездку в коммуну Фекан, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов.

Ранее МВД Франции сообщило о сотнях пострадавших в ходе беспорядков в Новой Каледонии.

Как ранее передавало ИА Регнум, верховный комиссариат Французской Республики в столице Новой Каледонии городе Нумеа постановил ввести комендантский час в связи со вспышкой насилия. В агломерации Нумеа запретили любые собрания, а на всей территории Новой Каледонии ввели запрет на ношение и перевозку оружия, а также на продажу алкоголя.

13 мая в Нумеа состоялась акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки. По предварительным данным, пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Задержали как минимум 36 человек.

Законопроект, ставший причиной протестов, предусматривает предоставление избирательных прав лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет. По действующим законам, голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки. В рамках этого соглашения Новая Каледония получила более высокую степень автономии.