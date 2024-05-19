Берлин, 19 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. В необходимости сократить расходы на оказание помощи Украине уверены 40% опрошенных жителей Германии. Такие данные показал опрос института INSA для издания Bild.

Philipp Schulze/Global Look Press

Отмечается, что это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотят увидеть сокращения трат.

Институт в ходе опроса выяснил у жителей страны, на каких статьях расходов правительству следует сэкономить. 40% проголосовали за сокращение расходов на помощь Украине, 38% — на помощь развитию, а 36% — на пособия мигрантам. Респонденты упоминали и другие статьи: 18% за охрану окружающей среды и климата, 16% за оборону и вооруженные силы, 14% за расширение использования возобновляемых источников энергии, 10% за поддержку аграрного сектора. За сокращение расходов на другие цели проголосовали менее 10% участников опроса. Еще 10% не увидели необходимости в экономии на чём-либо.

Опрос проходил 16–17 мая, в нём участвовала тысяча человек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках 2024 года. Предполагалось, что на следующий финансовый год сумма составит рекордные 15 миллиардов евро. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовому году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.

9 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении закупить у США три реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем поставить их Украине. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он заверил США в готовности Берлина взять на себя больше ответственности за безопасность как в Европе, так и в мире.

В этот же день стало известно, что Германия выделила «Укрэнерго» грант в размере 45 млн евро на восстановление объектов энергетики. Деньги направят на строительство новой высоковольтной линии, которая увеличит стабильность соединения украинской и европейской энергосистем. Кроме того, часть средств направят на закупку высоковольтного оборудования и восстановление энергетических объектов в центральных областях Украины.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Вооружения, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для российской армии, предупреждал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что поставки Киеву вооружений лишь затягивают конфликт и наносят ущерб странам, участвующим в поддержке Украины.