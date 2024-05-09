Вашингтон, 9 мая, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Германия намерена закупить у США три реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем поставить их Украине. Об этом 9 мая заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Соединённые Штаты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине три РСЗО HIMARS», — передал слова Писториуса телеканал NTV.

По сведениям журналистов, немецкий министр обороны на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином заверил США в готовности Берлина взять на себя больше ответственности за безопасность как в Европе, так и в мире. Также он призвал американское правительство не ослаблять совместных усилий в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, конфликт на Украине затянется, поэтому Евросоюз должен быть готовым к этому. Он обратился к странам ЕС с просьбой поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Минобороны 2 мая опубликовало видеокадры уничтожения российскими войсками в зоне спецоперации двух боевых машин РСЗО HIMARS производства США. Удары по HIMARS нанесли с разницей в несколько секунд. Этому предшествовали кадры движения машины по дороге, снятые с дрона.

Бывший бургомистр Берлина и депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер считает, что ФРГ нужно снять фокус с поддержки Украины оружием и уделить внимание попыткам мирного разрешения конфликта. Также он подверг критике то, что во внешней политике Германии сильно возросла роль оружия.