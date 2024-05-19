Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае после ночной атаки беспилотников не возникло пожара, сообщил 19 мая со ссылкой на районную администрацию портал «Лента новостей Краснодара».

Aleksander Lyskin/Global Look Press

«Возгораний на территории Славянского НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА нет», — процитировало издание представителей администрации.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники ночью 19 мая атаковали Славянский и Кущевский районы Краснодарского края. В Кущевском районе произошло возгорание, в Славянском шесть дронов упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на Кубани.

В результате завод приостановил работу, на предприятии начали проводить оценку причинённого ущерба. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, в районе ночью прогремели два взрыва за пределами предприятия.

По словам директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева, упавшие на территорию НПЗ дроны содержали поражающие элементы в виде стальных шариков.

По данным Минобороны России, в ночь на 19 мая ВСУ атаковали Краснодарский край, Крым и Белгородскую область десятками дронов. Всего силы ПВО уничтожили 61 БПЛА, причём 57 — над Кубанью. Также в Крыму средства противовоздушной обороны уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS.