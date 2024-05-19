Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани после атаки дронов в ночь на 19 мая приостановил работу, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Ирина Геращенко/РИА Новости

«После прилётов БПЛА была остановлена работа [предприятия]», — процитировал Труднева портал «Блокнот Краснодар».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 мая на территории Краснодарского края сбили 57 украинских беспилотников самолётного типа. Несколько дронов сбили в Славянском районе. Атаке подвергся, в частности, НПЗ в городе Славянск-на-Кубани.

Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, на территорию предприятия упало шесть БПЛА. Люди в результате не пострадали. Никаких серьёзных разрушений при этом не произошло.

Кроме того, ещё в двух местах в Славянском районе прогремели взрывы — на хуторе Трудобеликовском и в районе старого кладбища, уточнил Синяговский.