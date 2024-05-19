Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Дроны, атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщил 19 мая директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», — процитировал Труднева портал «Лента новостей Краснодара».

Как сообщало ИА Регнум, ночью на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали шесть украинских БПЛА самолётного типа. Как сообщили местные власти, люди в результате этой атаки не пострадали, сильных повреждений предприятие не получило.

Как сообщил Труднев, завод приостановил работу после прилётов, на предприятии подсчитывают ущерб. Он отметил, что на месте ЧП работают представители силовых ведомств.

Всего за ночь над территорией Кубани российские силы ПВО сбили 57 украинских дронов самолётного типа. Атаке также подверглись Крым и Белгородская область.