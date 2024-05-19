Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. На территории Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае 19 мая прогремели два взрыва после атаки беспилотников, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.

Ирина Геращенко/РИА Новости

Он сообщил, что в городе ночью произошла атака беспилотников. На территорию нефтеперерабатывающего завода упали шесть дронов.

«Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский», — сообщил Синяговский.

Как сообщало ИА Регнум, в оперштабе Краснодарского края ночью 19 мая проинформировали о том, что над территорией региона сбили не менее десяти беспилотников. Оперштаб сообщил, что один из дронов упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Ещё один беспилотник упал в Кущевском районе, где в результате произошёл пожар.

Как уточнил утром Синяговский, беспилотников на территории завода упало шесть.

Утром 19 мая Минобороны сообщило о 57 украинских беспилотниках, сбитых за ночь над Краснодарским краем. Всего за ночь над территорией России сбили 61 украинский дрон.