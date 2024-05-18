Москва, 18 мая, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно, с хорошим настроением. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале.

Rao Aimin/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Атмосфера очень благожелательная, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили», — сказал он.

Ушаков отметил, что за обедом в узком составе была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать истории.

«То есть «химия» упрочилась в конце концов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, двухдневный государственный визит Путина в Китай прошёл 16 и 17 мая. В Пекине прошла торжественная церемония встречи. Общение российского лидера с Си Цзиньпином в общей сложности продлилось более 12 часов.

Лидеры России и Китая после совещания подписали совместное заявление, в котором заявили о взаимном стратегическом доверии между странами в вопросах военного сотрудничества. Они также сообщили о планах нарастить число совместных военных учений.

Путин во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами. Он подчеркнул, что обе страны будут действовать в унисон ради процветания народов и повышения авторитета и влияния.