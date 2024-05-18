Москва, 18 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 40 военных, два танка и три автомобиля в зоне ответственности подразделений российской группировки войск «Днепр». Об этом 18 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«<…> нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ», ― доложил военный.

Удары по позициям украинской армии российские силы нанесли в районах Ивановки в Херсонской области и Работино в Запорожской области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились четырёх гаубиц М777 американского производства, буксируемой гаубицы FН-70 калибра 155 мм производства Великобритании и гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю в период с 11 по 17 мая российские военные нанесли высокоточным оружием и беспилотниками 28 групповых ударов по военных объектам Вооружённых сил Украины. В результате украинская армия лишилась командных пунктов, а также объектов военной аэродромной инфраструктуры, средств ПВО, складов боеприпасов и оружия, баз горючего ВСУ, цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.

Удары также нанесли по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

Кроме того, российские подразделения на четырёх направлениях отбили 107 контратак украинской армии. Группировка российских войск «Восток» отбила две контратаки украинской армии, Южная — девять, «Запад» — 37 и «Центр» — 59.

Ракетные войска, артиллерия и БПЛА за неделю уничтожили четыре вертолёта Ми-24, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Российская авиация и средства ПВО сбили шесть украинских самолётов МиГ-29 и один Су-27.