Екатеринбург, 18 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло убийство на глазах у прохожих. Молодой человек смертельно ранил ножом девушку. Момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения.

Кадри из видео

Конфликт между девушкой и молодым человеком произошёл днём на улице в людном месте рядом с парковкой.

Парень мешал девушке пройти, и она толкнула его. Он ударил её в лицо, а затем выхватил нож и нанёс сильный удар в грудь. Затем молодой человек быстро удалился, а девушка упала на асфальт. К ней подбежали прохожие.

Девушка скончалась до приезда скорой. Ударивший её ножом молодой человек сдался полиции.

Как сообщила ИА Регнум подруга девушки, она работала в «Сбербанке» в районе Уралмаш. Нападение на неё совершил бывший муж из ревности.

Как сообщало ИА Регнум, житель Москвы в конце апреля напал с ножом на бывшую жену, войдя в примерочную в ТЦ «Косино Парк». Он несколько раз ударил женщину ножом и удалился. Его задержали и предъявили ему обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

В Иркутской области в городе Саянске мужчина ударил ножом жену, с которой пришёл в ЗАГС, чтобы подать заявление о разводе. 21-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.