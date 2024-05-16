Саянск, Иркутская область, 16 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В ЗАГСе города Саянска в Иркутской области мужчина зарезал свою жену, с которой заключил брак в апреле этого года, сообщил 16 мая источник ИА Регнум.

СУ СК России по Иркутской области

Убийство произошло утром 16 мая во время подачи заявления о разводе. Внезапно 25-летний Дмитрий выхватил нож и несколько раз ударил им свою жену — 21-летнюю Дарью.

Врачи не успели помочь раненой — она скончалась до приезда скорой. Мужчину задержали. Как сообщил источник, в браке Дмитрий и Дарья находились меньше месяца.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Москве в торговом центре «Косино Парк» на Святоозёрской улице мужчина из ревности напал с ножом на бывшую жену, когда она находилась в примерочной. Он нанёс женщине множественные ножевые ранения. Москвича задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

В мае прошлого года в Москве возобновили уголовное дело об убийстве, возбуждённое в 2005 году после гибели мужчины в Нагорном районе, после того, как 39-летняя женщина призналась, что 18 лет назад зарезала своего брата. Она рассказала о мотивах преступления — брат избивал её и бабушку.