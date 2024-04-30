Москва, 30 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В торговом центре на Святоозёрской улице в Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, а затем скрылся. Женщину госпитализировали, мужчину задержали, сообщили 30 апреля в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Кадр из видео

Нападение произошло 29 апреля. Ведомство опубликовало видео с установленной в магазине камеры наблюдения. Мужчина в синей куртке зашёл в магазин одежды и направился в примерочную, где и напал на бывшую жену. Когда к месту ЧП подошла сотрудница магазина, он быстро удалился.

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Как сообщил СК РФ, на почве ревности мужчина нанёс бывшей жене множественные ножевые ранения в область шеи и головы. Пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемого, мужчину 1987 года рождения, задержали в рамках уголовного дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в башкирском городе Салават пьяный мужчина до смерти избил сожительницу и улёгся в обнимку с трупом. В таком положении его застали сотрудники полиции. Он признал себя виновным в убийстве.

В Твери 20 апреля экс-кандидата в депутаты гордумы Евгения Никольского задержали за убийство жены, о котором он сам сообщил в социальной сети. По данным Telegram-канала «112», он совершил это преступление из ревности.