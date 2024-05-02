Москва, 2 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Мужчина, пытавшийся зарезать свою бывшую жену в примерочной в ТРЦ «Косино Парк», проведёт два месяца в СИЗО, сообщила 2 мая пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

(сс) FedotovAnatoly

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы Демехину Ивану Михайловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 30 июня 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886101" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги в Москве

Демехин, по версии следствия, пытался убить бывшую жену на почве личной неприязни.

Как отметили в суде, он нанёс женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов. При этом обвиняемый действовал умышленно и понимал, что покушается на убийство.

Демехину предъявили обвинили по двум статьям — о приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 3 ст. 30) и об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, нападение на бывшую жену Демехин совершил 29 апреля. В этот день он пришёл в ТЦ, где находилась его бывшая жена, зашёл к ней в примерочную и несколько раз ударил ножом. Затем мужчина удалился.

Следственный комитет России 30 апреля сообщил о задержании подозреваемого. Ведомство отметило, что он пытался убить жену на почве ревности.