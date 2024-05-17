Москва, 17 мая, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 17 мая сбили над Белгородской и Брянской областями ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник, запущенные ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР [ракета «Точка-У»] над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении

Министерство уточнило, что попытки украинской армии совершить террористические атаки пресекли около 19:40. Сработали дежурные средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 17 мая в ходе пресс-конференции в Харбине заявил, что ВС России наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону, которая обезопасит российские приграничные территории от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что вина из-за происходящего в этом украинском регионе лежит на киевском режиме, который наносит удары по российским населённым пунктам. Президент добавил, что планов брать Харьков под контроль пока нет.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова российского лидера, предположил, что Путин, говоря об отсутствии планов брать Харьков, мог иметь в виду, что вокруг города будут созданы такие условия, из-за которых ВСУ решат его не оборонять.