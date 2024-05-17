Москва, 17 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, говоря об отсутствии планов брать Харьков, мог иметь в виду, что вокруг города будут созданы такие условия, из-за которых ВСУ решат его не оборонять. Об этом 17 мая заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ekaterina Polischuk

«Что касается слов президента о том, что мы не собираемся брать Харьков, то мы, скорее всего, и не собирались его брать. Я полагаю, мы должны создать условия, когда он сам упадёт нам в руки», — привёл его слова портал Life.ru.

Матвийчук уточнил, что город можно блокировать и прекратить возможность подвоза боеприпасов, вооружения и личного состава.

Эксперт добавил, что на харьковском направлении сложилась опасная для ВСУ ситуация, особенно это касается города Волчанска и села Липцы — российская армия наступает по сходящимся линиям, что грозит противнику попаданием в большой котёл.

По его словам, это вынуждает главкома ВСУ Александра Сырского оставлять защитные рубежи не до конца оборудованными, из-за чего украинские войска продолжают терять людей и технику в огромных количествах.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин заявил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет. При этом он подчеркнул, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, продвигаясь строго по плану.

Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, а 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Ранее на этом направлении российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

Сырский ранее заявил, что ВСУ ждут тяжёлые бои из-за неожиданного продвижения российской армии. По его словам, Вооружённые силы России начали наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску украинских войск. Он добавил, что российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 км.