Брюссель, 17 мая, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Европейский союз официально опубликовал решение о запрете вещания «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe. Соответствующее решение появилось в официальном журнале.

Известия/Сергей Коньков

Запрет вступит в силу 18 мая и будет действовать для всех стран — участниц ЕС.

«Решение вступает в силу на следующий день после публикации. Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — говорится в документе.

Евросоюз 17 мая принял решение о запрете на вещание ряда российских СМИ. В ЕС запрет аргументировали распространением в СМИ российской пропаганды и активной поддержкой конфликта на Украине. Отмечалось, что ограничения не помешают СМИ и их сотрудникам вести деятельность, отличную от вещания, например проводить исследования и брать интервью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва начала прорабатывать ответ на принятое в Брюсселе решение.

СМИ сообщали, что послы ЕС согласовали запрет доступа к трём российским и одному чешскому информационному ресурсу 15 мая.