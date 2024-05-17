Москва, 17 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Ответ на принятое в Брюсселе решение о запрете вещания трёх российских изданий и Voice of Europe прорабатывают, заявила 17 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Известия/Алексей Майшев

«Прорабатывается», — заявила дипломат корреспонденту «РИА Новости».

Совет Евросоюза 17 мая принял решение приостановить вещание четырёх СМИ: российских «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» и чешского Voice of Europe. В заявлении решение о запрете медиа объяснили тем, что они якобы находятся под постоянным прямым или косвенным контролем российских властей.

СМИ 15 мая сообщали, что это решение согласовали послы стран ЕС.

Позднее в тот же день, 15 мая, Захарова заявила, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения работы журналистов российских медиа. Дипломат в этой связи подчеркнула, что, если хоть одно российское СМИ подвергнут необоснованным ограничениям, это отразится на западных журналистах в России.

В феврале 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ввёл запрет против ряда российских СМИ. Он назвал это якобы борьбой с дезинформацией. По мнению дипломата, такие ограничения якобы не являются посягательством на свободу слова.