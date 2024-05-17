Москва, 17 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В течение недели 63 украинских военных сдались в плен на линии соприкосновения, 48 из них — в зоне ответственности российской группировки войск «Север». Об этом 17 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что 48 из 63 украинских бойцов сдались в плен в результате действий группировки войск «Север» Вооружённых сил России.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Российские войска разгромили подразделения противника, после этого выжившие бойцы ВСУ запросили у своего командования эвакуацию раненых и приказ на отход, но получили отказ. В результате они все сдались в плен.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая сообщил, что российские военные взяли в плен более 60 боевиков «Кракена» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группа бойцов украинского формирования «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боёв под Харьковом сдалась в плен, когда один из них устроил взрыв в блиндаже. Один из пленных боевиков сообщил, что после этого они сложили оружие и подняли руки вверх.