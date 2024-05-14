Москва, 14 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Группа бойцов украинского формирования «Братство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боёв под Харьковом сдалась в плен, когда один из них устроил взрыв в блиндаже, рассказал 14 мая пленный товарищ погибшего.

Кадр из видео

«После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, попросили нас не убивать и вышли на поверхность», — рассказал он.

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Боевик сообщил, что он с товарищами попал в плен 10 мая. К ним относятся хорошо, всем раненым сразу оказали медицинскую помощь и вывели с линии фронта. Боец добавил, что больше не хочет воевать.

Как передавало ИА Регнум, этот военнопленный 13 мая сообщил, что его отец, мать и старший брат живут в Краснодаре. Они ранее проживали в ЛНР, а потом получили российское гражданство и переехали.

Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, что бойцы российской войсковой группировки «Север» за сутки взяли в плен 34 украинских военнослужащих. Также российские солдаты уничтожили на харьковском направлении 170 военных ВСУ.