Москва, 17 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота за прошедшие сутки уничтожили в акватории Чёрного моря 25 боевых морских дронов, запущенных украинской армией, сообщил 17 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

«За прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров», — проинформировал он.

Генерал добавил, что над черноморским побережьем Крыма и Краснодарского края российские военные также сбили 123 украинских беспилотника самолётного типа.

За неделю же удалось уничтожить 40 морских дронов и семь самолётов ВСУ. Всего в ходе СВО подразделения ВС РФ сбили 24 234 украинских дрона.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об успешном отражении российскими войсками массированной атаки украинских БПЛА и морских дронов на город. Он сообщил, что никто не пострадал, и поблагодарил военнослужащих, отразивших удар.

Минобороны 16 мая сообщило об уничтожении за сутки 15 морских дронов ВСУ. Военное ведомство отметило, что их потопили благодаря работе экипажей вертолётов морской авиации Черноморского флота.