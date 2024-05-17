Киев, 17 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Один из энергетических объектов в Винницкой области получил повреждения. Более 20 тысяч жителей остались без электричества. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

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«В Винницкой области в результате падения обломков беспилотника повреждено оборудование одного из энергетических объектов», — говорится в заявлении.

О каком именно объекте идёт речь, не уточняется.

Из-за повреждений электричество пропало у более чем 23 тыс. абонентов в четырёх населённых пунктах. К утру 17 мая для большинства потребителей смогли наладить электроснабжение.

В минэнерго отметили, что в Сумской области по технологическим причинам на короткое время отключали высоковольтную воздушную линию. Из-за этого без электроэнергии остались предприятия теплогенерации, жители города Сумы и железнодорожные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, во всех регионах Украины из-за увеличения дефицита электроэнергии в системе вновь прошли аварийные отключения света. Дефицит электроэнергии возник из-за роста потребления в связи с похолоданием, отметили в «Укрэнерго».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что энергосистема получила самый сильный урон с начала специальной военной операции. После последних атак страна потеряла электростанции, генерировавшие до восьми гигаватт энергии. Так, полностью была уничтожена Трипольская ТЭС — крупнейшая теплоэлектростанция в Киевской области.

По оценке министра, на Украине уничтожили больше энергетических мощностей, чем страна успела восстановить. Часть объектов разрушили полностью, добавил Галущенко.

Удары по энергообъектам Украины стали вынужденной ответной мерой на попытки нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, отметил президент России Владимир Путин. По его словам, Вооружённые силы России не производили ответных ударов в зимнее время, чтоб энергоснабжение социальных учреждений работало без перебоев.

В результате ударов удалось нарушить работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и сорвать переброски резервов в зоне боевых действий, добавили в Министерстве обороны России. Также стало затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.