Лондон, 17 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В британском руководстве возникли опасения, что Россия может жёстко ответить на поставки Украине ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Депутат Палаты общин от Лейбористской партии Фабиан Хэмилтон попросил минобороны дать оценку возможным последствиям этого решения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Спросить министра обороны [Гранта Шаппса], какие потенциальные последствия он видит для своей политики в плане угрозы военного ответа России после того, как Великобритания предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия», — оставил Хэмилтон запрос на сайте парламента.

Отвечая на запрос Хэмилтона, заместитель по вопросам обороны Лео Докерти пояснил, что Лондон как союзник Киева предоставляет ему оборудование, подразумевая, что украинцы используют его «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая телекомпания CNN распространила информацию о том, что Лондон поставил на Украину Storm Shadow. Их дальность превышает 250 км.

С помощью этих ракет ВСУ неоднократно наносили удары по Донбассу. Затем российские силы ПВО начали сбивать дальнобойные ракеты над Крымом.

Шаппс 14 мая в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон разрешил ВСУ использовать британское оружие для ударов по Крыму, поскольку считает полуостров украинским. Он добавил, что Великобритания разрешает Киеву использовать переданное оружие «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев 11 мая заявил, что киевский режим активно применяют британское оружие против российских регионов.