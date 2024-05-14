Лондон, 14 мая, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Великобритания разрешила Вооружённым силам Украины использовать британское оружие для атак по Крыму. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил глава Министерства обороны королевства Грант Шаппс.

ABACA/ТАСС

«Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины. Крым мы считаем неотъемлемой ее частью», — сказал Шаппс на конференции в Лондоне.

Глава британского оборонного ведомства поспешил добавить, что использовать оружие королевства любые страны могут «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Как передавало ИА Регнум, 13 мая в Министерстве обороны России сообщали, что силы ПВО сбили четыре ракеты Storm Shadow над Крымом. Также над территорией республики уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов.

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев назвал Лондон одним из крупнейших военных доноров Киева. По оценкам Британии, с 2022 года королевство выделило на военные нужды Украине около 7,1 млрд фунтов стерлингов, добавил дипломат.

В Министерстве иностранных дел России 6 мая заявили, что ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона. На разговор в МИД вызвали посла Британии в Москве Найджела Кейси. Поводом стали заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы «праве» Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Слова политика появились в материале Reuters 2 мая.