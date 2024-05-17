Тбилиси, 17 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал попытки США давить на Грузию и угрожать неприемлемыми.

Инна Кукуджанова/ТАСС Мэр Тбилиси Каха Каладзе

«При стратегическом партнёрстве угрозы и шантаж просто немыслимы… Санкции — это европейские ценности?» — процитировал заявление Каладзе RT.

Таким образом глава грузинской столицы отреагировал на заявление помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, назвавшего принятый парламентом Грузии закон об иноагентах не соответствующим европейским и евро-атлантическим ценностям и пригрозившего Тбилиси тем, что США перестанут считать республику союзником.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая О’Брайен, выступая на пресс-конференции в Тбилиси, заявил, что Вашингтон введёт санкции против Грузии. Он пригрозил республике тяжёлыми последствиями, если власти не отменят принятый закон.

Представитель Госдепа заявил, что законом об иноагентах Тбилиси «подрывает демократию» и что республика не получит ранее обещанные на военные и экономические проекты $390 миллионов.

При этом представитель Госдепа назвал принятие закона об иноагентах антиконституционным, объясняя это тем, что в конституции Грузии закреплено стремление в НАТО и Европейский союз. По его словам, межгосударственные отношения США и Грузии могут быть «разорваны в клочья».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности Вашингтона кардинально пересмотреть отношения с Тбилиси.

Эти высказывания последовали за решением парламента Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния» (об иностранных агентах). Закон приняли в третьем чтении, в то время как у здания парламента проходила акция протеста.

Беспорядки в Тбилиси продолжаются. Каладзе накануне, 16 мая, заявил, что в Грузии пытаются с помощью протестов совершить переворот. Это делается извне.

Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, за протестами против закона об иноагентах в Грузии стоит американская агентура. В акциях принимают участие министры иностранных дел республик Прибалтики и Исландии. Ситуация в Тбилиси сходна с событиями 2014 года в Киеве на майдане.