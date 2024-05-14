Тбилиси, 14 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты введут санкции против представителей властей Грузии, если они «подорвут демократию» и примут закон об иностранных агентах, не изменив его в соответствии с нормами Евросоюза, заявил помощник госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен 14 мая на пресс-конференции в Тбилиси.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если закон продвинется вперёд без согласования с нормами ЕС, и здесь произойдёт подрыв демократии, будет насилие против мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — сказал он.

О’Брайен добавил, что санкции будут предусматривать финансовые меры против политиков, причастных к этим действиям, и членам их семей. Также они могут столкнутся с ограничением на поездки за рубеж.

Как сообщало ИА Регнум, О’Брайен планировал в ходе визита Тбилиси встретиться с основателем правящей партии «Грузинская мечта», предпринимателем Бидзиной Иванишвили, но тот отказался. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это тем, что Иванишвили не будет встречаться с иностранными дипломатами, пока ему угрожают санкциями.

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем финальном чтении. Если он вступит в силу в таком же виде, неправительственные организации, получающие более 20% дохода из-за рубежа, будут вносить с специальный реестр. Их также обяжут раз в год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект. Она критикует правительство республики и заявляет, что принятие этого закона отдалит страну от вступления в ЕС. Согласно грузинскому законодательству, президент в случае вето обязана представить альтернативный вариант законопроекта. Её запрет также может быть преодолён в случае повторного голосования парламента, если инициативу поддержит большое большинство депутатов.