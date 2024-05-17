Севастополь, 17 мая, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменяются из-за проблем с работой подстанции после отражения ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил 17 мая губернатор Михаил Развожаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Ночью он проинформировал о том, что в городе произошло частичное отключение света. Причиной этого стало отключение части оборудования на подстанции «Севастополь».

«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах», — написал глава города в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что, согласно предварительным оценкам, восстановительные работы на подстанции могут занять около суток. По его словам, в течение этого времени город не сможет получать достаточное количество энергии.

Развожаев предупредил, что из-за указанной ситуации в Севастополе будут наблюдаться точечные отключения света. О таких ограничениях в отдельных районах должны предупреждать коммунальные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 мая в Севастополе военные отразили массированную атаку дронов и безэкипажных катеров ВСУ. Для уничтожения дронов применялось стрелковое оружие. Согласно данным спасательных служб, в результате случившегося никто не пострадал.