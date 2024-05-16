Москва, 16 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Чёрном море три украинских безэкипажных катера. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что следовавшие в направлении Крымского полуострова морские дроны были обнаружены около 19:30 мск в западной части акватории Чёрного моря.

«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в западной части акватории Чёрного моря обнаружили 11 украинских безэкипажных катеров. Морская авиация Военно-морского флота уничтожила их из штатного вооружения.

Позднее военное ведомство сообщило об уничтожении ещё одного морского дрона.

Силы Черноморского флота 6 мая уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. В результате успешных действий экипажа вертолёта дрон ликвидировали, боевая часть катера сдетонировала.