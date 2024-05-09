Москва, 9 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, ресурсы для этого есть, сообщили в Минсельхозе России.

Известия/ Александр Полегенько

«Региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 8 мая из-за заморозков режим ЧС регионального уровня ввели в Воронежской, Липецкой, а также Тамбовской областях.

Как передавало ИА Регнум, ожидаемая в первой декаде мая погода в России характерна для начала апреля, заявил 4 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В центре европейской части России, а также в Поволжье и на Урале прогнозируется температура воздуха на 4–6 градусов ниже нормы, а к середине следующей недели будет отставать от нормы на 6–8 градусов. Вильфанд уточнил, что это связано с перемещением на огромную часть территории России арктических воздушных масс из района Северного Ледовитого океана, с Карского моря, а также с моря Лаптевых и с Новой Земли.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России об «ультраполярном» вторжении с 6 мая. По его словам, прогнозируются аномально низкие значения температуры воздуха. Также в это время высока вероятность ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега, добавил синоптик.