Белгород, 16 мая, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», выпущенные украинской армией, сообщили 16 мая в Министерстве обороны.

Евгений Биятов /РИА Новости

Попытку атаковать российскую территорию киевский режим предпринял в районе двух часов дня по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

В Белгороде и Белгородском районе днём 16 мая трижды объявляли ракетную опасность. В районе 11:30 мск над территорией региона российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа.

Утром Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ. Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник самолётного типа, а также два снаряда РСЗО «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».