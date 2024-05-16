Москва, 16 мая, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Российские военные сбили ночью 16 мая в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Белгородской, Брянской Калужской и Тульской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Ещё два дрона были перехвачены над территорией Крымского полуострова.

Кроме того, в Белгородской области силы ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У»

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — проинформировало ведомство в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 16 мая стало известно, что над территорией Тульской области военные сбили два БПЛА. Глава Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщил о том, что в небе над Почепским районом силы ПВО обезвредили украинский дрон.

В ночь с 15 на 16 мая глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбито несколько воздушных целей. Позже появилась информация, что над территорией Крыма Вооружённые силы России уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

Вечером 15 мая Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в Белгородской области сбили две управляемые авиационные бомбы «Хаммер» французского производства.