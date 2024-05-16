Белград, 16 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Сербии на севере страны задержали мужчину, который угрожал президенту Александру Вучичу. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич.

ТАСС\EPA/GEORGI LICOVSKI

«В связи с угрозой безопасности президента Республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», — заявил министр.

Подробности задержания в ведомстве не сообщили.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии заявлял, что ему каждый день приходит свыше 200 угроз убийством. Он отметил, что терпеть угрозы расправы является обычной практикой для главы страны. Поступки недоброжелателей Вучич назвал «грязью и мерзостью».

Ранее Вучич назвал шоком реакцию на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 15 мая 71-летний местный писатель несколько раз выстрелил в политика. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, где провели длительную операцию. Местные СМИ сообщали, что угроза жизни Фицо сохранилась даже после хирургического вмешательства.

В ближайшие два-три дня президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут посетить раненого словацкого премьера. После операции, которая длилась около 3 часов 40 минут, Фицо ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток. Известно, что премьер Словакии потерял много крови, но важнейшие артерии остались целы. Как отметили медики, многое будет зависеть от физического состояния премьера и от того, как организм справится с ранениями.