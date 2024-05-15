Москва, 15 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая после заседания кабмина было совершено покушение, находится в состоянии, которое медики оценили как «угрожающее жизни». Такое заявление сделала партия премьера «Направление — социальная демократия» («Н-СД»).

В заявлении партии в соцсетях указано, что в Фицо выстрелили несколько раз. На данный момент его доставляют вертолётом в Банска-Бистрицу, поскольку из-за необходимости срочной операции дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени.

«Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении.

В то же время словацкие СМИ продолжают публиковать противоречивые данные относительно состояния раненого политика. Некоторые журналисты, ссылаясь на медучреждение, куда доставили политика, пишут, что его состояние удалось стабилизировать. В больницу он поступил в сознании. После этого Фицо отправили в другое медцчреждение.

Покушение

Как ранее сообщало ИА Регнум, Фицо получил ранения во время стрельбы после выездного заседания кабмина. Выстрелы раздались, когда политик вышел к приветствовавшим его людям. В этот момент находившийся в толпе мужчина сделал несколько выстрелов в премьера, ранив того в грудь, живот и руку. Нападавшего задержали на месте.

По данным СМИ, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Его мотивы устанавливаются. Известно, что стрелял он из легально зарегистрированного короткоствольного оружия.

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Реакция Европы

На покушение уже отреагировали различные европейские политики. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что готовит обращение к нации в связи со случившимся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «категорически осуждает» нападение на Фицо. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что «насилию не место в Европе», а президент Сервии Александр Вучич и премьер Британии Риши Сунак отметили, что покушение их шокировало. Высказался и премьер Польшу Дональлд Туск.

«Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот тяжелый момент», — написал он в соцсетях.

Ранее Роберта Фицо европейские коллеги многократно подвергали критике за его якобы пророссийскую позицию. Не так давно руководство Чехии и Польши высказали недоумение из-за нежелания Словакии и Венгрии направлять военных на Украину. Прага даже отменила совместное заседание кабминов Чехии и Словакии.

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Политика Фицо

Роберт Фицо уже был премьером Словакии в 2006-2010 и 2012–2018 годах, и в третий раз возглавил правительство с 2023 года.

Ещё в апреле, до победы на парламентских выборах 2023 года, будучи лидером оппозиции, Роберт Фицо заявлял, что хочет прекратить поставки оружия Украине. В ноябре правительство Словакии заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро.

Также Физо называл «самой большой бессмыслицей» возможное вступление Украины в НАТО и обещал, что страна заблокирует заявку Киеву.

«Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать», — отмечал также он.

За это многие представители ЕС обвиняли его в «пророссийскости». Сам Фицо категорически не согласен с такой оценкой. Он многократно подчёркивал, чт овыступает за интересы Словакии, которые и намерен в дальнейшем отстаивать.