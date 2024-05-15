В партии премьера Словакии заявили, что угроза его жизни сохраняется
Москва, 15 мая, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая после заседания кабмина было совершено покушение, находится в состоянии, которое медики оценили как «угрожающее жизни». Такое заявление сделала партия премьера «Направление — социальная демократия» («Н-СД»).
В заявлении партии в соцсетях указано, что в Фицо выстрелили несколько раз. На данный момент его доставляют вертолётом в Банска-Бистрицу, поскольку из-за необходимости срочной операции дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени.
«Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в сообщении.
В то же время словацкие СМИ продолжают публиковать противоречивые данные относительно состояния раненого политика. Некоторые журналисты, ссылаясь на медучреждение, куда доставили политика, пишут, что его состояние удалось стабилизировать. В больницу он поступил в сознании. После этого Фицо отправили в другое медцчреждение.
Покушение
Как ранее сообщало ИА Регнум, Фицо получил ранения во время стрельбы после выездного заседания кабмина. Выстрелы раздались, когда политик вышел к приветствовавшим его людям. В этот момент находившийся в толпе мужчина сделал несколько выстрелов в премьера, ранив того в грудь, живот и руку. Нападавшего задержали на месте.
По данным СМИ, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Его мотивы устанавливаются. Известно, что стрелял он из легально зарегистрированного короткоствольного оружия.
Реакция Европы
На покушение уже отреагировали различные европейские политики. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что готовит обращение к нации в связи со случившимся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «категорически осуждает» нападение на Фицо. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что «насилию не место в Европе», а президент Сервии Александр Вучич и премьер Британии Риши Сунак отметили, что покушение их шокировало. Высказался и премьер Польшу Дональлд Туск.
«Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот тяжелый момент», — написал он в соцсетях.
Ранее Роберта Фицо европейские коллеги многократно подвергали критике за его якобы пророссийскую позицию. Не так давно руководство Чехии и Польши высказали недоумение из-за нежелания Словакии и Венгрии направлять военных на Украину. Прага даже отменила совместное заседание кабминов Чехии и Словакии.
Политика Фицо
Роберт Фицо уже был премьером Словакии в 2006-2010 и 2012–2018 годах, и в третий раз возглавил правительство с 2023 года.
Ещё в апреле, до победы на парламентских выборах 2023 года, будучи лидером оппозиции, Роберт Фицо заявлял, что хочет прекратить поставки оружия Украине. В ноябре правительство Словакии заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро.
Также Физо называл «самой большой бессмыслицей» возможное вступление Украины в НАТО и обещал, что страна заблокирует заявку Киеву.
«Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать», — отмечал также он.
За это многие представители ЕС обвиняли его в «пророссийскости». Сам Фицо категорически не согласен с такой оценкой. Он многократно подчёркивал, чт овыступает за интересы Словакии, которые и намерен в дальнейшем отстаивать.