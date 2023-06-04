Белград, 4 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич каждый день получает свыше 200 прямых угроз убийством. Он заявил об этом 4 июня журналистам, его слова привело NSPM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Таким образом сербский лидер ответил на вопрос об инциденте на массовой оппозиционной акции, в ходе которой манифестанты повесили куклу, напоминающую Вучича.

Как уточнил президент, ему как лидеру страны приходится мириться с такими «грязью и мерзостями».

«Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. Я не знаю, преследуется ли это по закону. <…> Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством», — сказал он.

Оппозиционные протестные акции начались в республике несколько недель назад после стрельбы в сербских школах, в результате которой погибли 17 человек, и с тех пор продолжаются. В числе требований протестующих — требование к Вучичу уйти в отставку, а также уволить главу МВД Братислава Гашича с главой минпросвещения Бранко Ружичем.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Вучич заявил, что в столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая виноваты сотрудники полиции самопровозглашённой республики Косово. Он уточнил, что полицейские пытались вытащить замглавы партии «Сербский список» Игора Симича и других задержанных. Сербский лидер добавил, что СМИ показывают только снимки пострадавших военнослужащих НАТО, в то время как в ходе столкновений подстрелили косовского серба Драгиша Галяка.