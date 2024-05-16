Братислава, 16 мая, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Угроза жизни раненного в ходе покушения 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо сохраняется после хирургической операции, сообщил 16 мая словацкий телеканал Markiza.

AP/TASS

Источник телеканала рассказал, что Фицо сделали операцию, которая длилась несколько часов. На данный момент жизнь премьер-министра остаётся в опасности.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо получил ранение в словацком городе Гандлове — на него совершил покушение 71-летний Юрай Цинтула. Он стрелял в премьер-министра и серьёзно ранил его в брюшную полость и в грудь.

Фицо на вертолёте доставили в Братиславу, где прооперировали и на сутки ввели в состояние искусственной комы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889180" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео момента покушения на премьера Словакии Роберта Фицо

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 мая заявила, что в России Фицо знают как друга и как человека, который не боится высказывать свою точку зрения. Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Словакии в скором времени поправится. Он обратил внимание на заявление главы словацкого МВД о том, что покушение может иметь политический характер.