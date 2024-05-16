Markiza: жизнь раненого Фицо всё ещё находится в опасности после операции
Братислава, 16 мая, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Угроза жизни раненного в ходе покушения 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо сохраняется после хирургической операции, сообщил 16 мая словацкий телеканал Markiza.
Источник телеканала рассказал, что Фицо сделали операцию, которая длилась несколько часов. На данный момент жизнь премьер-министра остаётся в опасности.
Как сообщало ИА Регнум, Фицо получил ранение в словацком городе Гандлове — на него совершил покушение 71-летний Юрай Цинтула. Он стрелял в премьер-министра и серьёзно ранил его в брюшную полость и в грудь.
Фицо на вертолёте доставили в Братиславу, где прооперировали и на сутки ввели в состояние искусственной комы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 мая заявила, что в России Фицо знают как друга и как человека, который не боится высказывать свою точку зрения. Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Словакии в скором времени поправится. Он обратил внимание на заявление главы словацкого МВД о том, что покушение может иметь политический характер.